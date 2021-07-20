 
مباشر

ظريف: لابد للعالم أن يتخلص من كورونا والتنمر والظلم والإرهاب

أخبار العالم

ظريف: لابد للعالم أن يتخلص من كورونا والتنمر والظلم والإرهاب
AFP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvg1

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله بأن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا، بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، لا سيما الإرهابين الاقتصادي والإرهاب الطبي".

جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر" هنأ فيها العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب ظريف: "أبارك لجميع مسلمي العالم عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "في ظروف الجائحة التي تسببت بمشاركة عدد قليل من الحجاج بمناسك الحج، أسأل الله تعالى أن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا، بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، لا سيما الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الطبي".


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا