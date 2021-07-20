ظريف: لابد للعالم أن يتخلص من كورونا والتنمر والظلم والإرهاب

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله بأن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا، بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، لا سيما الإرهابين الاقتصادي والإرهاب الطبي".

جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر" هنأ فيها العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب ظريف: "أبارك لجميع مسلمي العالم عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "في ظروف الجائحة التي تسببت بمشاركة عدد قليل من الحجاج بمناسك الحج، أسأل الله تعالى أن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا، بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، لا سيما الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الطبي".

Felicitations to all Muslims on auspicious occasion of #EidAlAdha



As far fewer perform Hajj because of pandemic, let’s pray to the Almighty to rid the world of not just corona but also other viruses: arrogance, coercion, terrorism—incl #EconomicTerrorism & #MedicalTerrorism. — Javad Zarif (@JZarif) July 20, 2021



المصدر: RT