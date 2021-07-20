كوزاك يكشف عدد الأوكرانيين الذين نالوا الجنسية الروسية منذ عام 2016

قال دميتري كوزاك نائب رئيس إدارة الكرملين، إن حوالي مليون مواطن أوكراني حصلوا على الجنسية الروسية خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020.

وأضاف كوزاك، في مقابلة مع "بوليتيك إنترناسيونال" نشر نصها على موقع السفارة الروسية في فرنسا: "يتقدم للحصول على جنسيتنا، ليس فقط سكان دونباس، بل والكثير من المقيمين في باقي أنحاء أوكرانيا. في الفترة من 2016 إلى 2020، حصل ما يقرب من 978 ألف مواطن من أوكرانيا على جنسية روسيا".

ووفقا لممثل الكرملين، بلغ إجمالي عدد المواطنين الأوكرانيين المقيمين في روسيا والمسجلين لدى دوائر الهجرة الروسية في الفترة 2019-2020، نحو 2.5 مليون شخص".

وشدد دميتري كوزاك، على عدم وجود بيانات منفصلة عن دونباس لديه.

المصدر: نوفوستي