كوزاك: روسيا لن تقف غير مبالية إذا أقدمت أوكرانيا على غزو دونباس

قال دميتري كوزاك نائب رئيس إدارة الكرملين، إنه إذا وقع الوضع في دونباس تحت سيطرة الذين ينظمون بشكل علني أعمال عنف عنصرية في كييف، فستحدث مأساة في تلك المنطقة.

وذكر كوزاك، في مقابلة مع "بوليتيك إنترناسيونال" نشر نصها على موقع السفارة الروسية في فرنسا، أنه من الواضح أن روسيا لن تقف مكتوفة اليدين في هذه الحالة.

وعند رده على سؤال عما إذا كانت روسيا ستضطر للدفاع عن سكان دونباس في حالة حدوث غزو من جانب أوكرانيا، أضاف كوزاك: "في هذه الحالة، من غير المستبعد أن نواجه وضعا يكتسب ملامح الإبادة الجماعية".

Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак https://t.co/FDPZ9u3b1Lpic.twitter.com/jycmVnTSo8 — РИА Новости (@rianru) July 20, 2021

وقال كوزاك، إنه "للأسف، لا تزال توجد في أوكرانيا، جماعات سياسية متطرفة للغاية، وهي يمكن أن تقدم على ارتكاب مثل هذه الأعمال".

وتابع كوزاك، القول: "وكما لاحظنا مؤخرا، لا تستطيع الدولة الأوكرانية التصدي لتصرفات هذه الجماعات وكبحها اليوم. وفي حال سيطر هؤلاء المتعصبون القوميون على الوضع في منطقة النزاع، فستقع مأساة هناك".

المصدر: نوفوستي