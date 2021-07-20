"داعش" يتبنى الهجوم على القصر الرئاسي في أفغانستان

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم على القصر الرئاسي الأفغاني حيث انفجر صاروخان بالقرب من القصر، أثناء تجمع مسؤولون حول الرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف.

وقال غني في حفل بعد صلاة العيد إن "طالبان" أظهرت أنه ليس لديها إرادة للسلام وأضاف: "سنتخذ قرارات بناء على ذلك".

وشدد غني على وجود حاجة "للدعم الوطني والدفاع الوطني"، مشيرا إلى أنه أمضى الأسبوع الماضي في العمل على "خطة عاجلة" للتغلب على الوضع الحالي.

المصدر: أ ف ب