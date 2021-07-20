روحاني ينتقد سيئول لعدم وفائها بوعودها بالإفراج عن الأصول الايرانية

انتقد الرئيس الايراني حسن روحاني كوريا الجنوبية لعدم وفائها بوعودها في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في بنوكها، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت.

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وقال روحاني، خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية الجديد يون كانغ هيون اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين البلدين كانت طيبة للغاية فيما مضى، إلا أنها شهدت بعض المشاكل خلال الأعوام الأخيرة "على خلفية الحظر الأمريكي الجائر وغير الشرعي".

وأضاف أنه "رغم الوعود التي منحتها كوريا الجنوبية إلا أن المشاكل المصرفية والمالية بين البلدين لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن إيران تواجه مشاكل في الاستفادة من أصولها المودعة في بنوك سيؤول على صعيد شراء المعدات والمستلزمات الطبية والادوية وكذلك لقاحات كورونا.

وشدد روحاني على أن "نيل إيران لأصولها في بنوك كوريا الجنوبية هو حق مؤكد وواضح لها"، معربا عن عن أمله بأن تبذل كوريا الجنوبية جهودا مضاعفة لحل المشكلة القائمة.

من جهته قال يون كانغ هيون إنه على اطلاع بالإحباط الذي يشعر به الإيرانيون حيال العلاقات بين طهران وسيئول، لكنه أشار إلى أن الوضع القائم "خارج عن سيطرة بلاده"، وأنه سيبذل خلال مهمته الجديدة بطهران، قصارى جهوده لتوطيد العلاقات بين البلدين.

المصدر: "فارس"