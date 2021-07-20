 أوكرانيا تعترف بالصدفة باستقلال أبخازيا

قالت وكالة "سبوتنيك"، إن الدائرة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نشرت خبرا اعترفت فيه أوكرانيا عمليا باستقلال أبخازيا.

وذكرت الخدمة الصحفية، في خبرها الذي نشرته على موقعها في الإنترنت، أن الرئيس الأوكراني خلال زيارته إلى جورجيا، "توجه للتعرف على الوضع على الحدود مع أبخازيا". وترى الوكالة أن سلطات كييف اعترفت بالواقع باستقلال أبخازيا.

من جانبه أعرب الدبلوماسي الأبخازي كان تانييا، على صفحته في "فيسبوك"، عن شكره للرئيس زيلينسكي.

في وقت لاحق، قام مكتب الرئيس الأوكراني بتغيير كلمة "حدود" إلى "خط الاحتلال".

المصدر: نوفوستي