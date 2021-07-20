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الصين تحذر ليتوانيا بعدما أبدت تايوان رغبتها في فتح سفارة على أراضيها

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الصين تحذر ليتوانيا بعدما أبدت تايوان رغبتها في فتح سفارة على أراضيها
Reuters
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حذرت الصين ليتوانيا من "إرسال إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان" بعدما أعلنت تايبيه أنها ستفتح سفارة لها بحكم الأمر الواقع في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.

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وقال مكتب شؤون تايوان الصيني، إن بكين تعارض أن تقيم أي دولة، تربطها معها علاقات دبلوماسية، علاقات رسمية مع تايوان.

وأضاف في بيان "نحث ليتوانيا على الالتزام بمبدأ صين واحدة وعدم إرسال إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان".

وتعتبر بكين، تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءا من "صين واحدة" وهذه من أكثر قضاياها المتعلقة بالسيادة على الأراضي حساسية.

وكانت الولايات المتحدة رحبت بإعلان تايوان فتح سفارة لها في ليتوانيا، وقالت سفارتها في تايوان "يجب أن تكون جميع الدول حرة في مسعاها لإقامة علاقات أوثق وتعاون أكبر مع تايوان، البلد الديمقراطي الرائد وأحد الاقتصادات الكبرى وقوى الخير في العالم".

المصدر: رويترز 

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