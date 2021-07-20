مسؤول روسي: طالبان "شبعت" من الحرب ومستعدة لحل وسط

عبر مسؤول روسي رفيع عن اعتقاده بأن حركة طالبان الأفغانية تدرك ضرورة إيجاد مخرج سياسي من المأزق الذي وصلت إليه البلاد، وأنها مستعدة لاحتضان حل وسط.

وقال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، خلال مشاركته في حلقة نقاش افتراضية لمنتدى "فالداي" اليوم الثلاثاء:

خلال أكثر من عشرين عاما شبع الجزء الرئيسي من قيادة طالبان تماما من الحرب، ويدرك أنه من الضروري البحث عن حلول سياسية داخلية للمأزق الحالي.

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وأضاف: "أرى ذلك ليس في تصريحاتهم فقط ولكن أيضا في النوايا التي يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة، والتي تنوه باستعدادهم للتسوية السياسية. لكن من الواضح من وجهة نظرهم، أن التسوية السياسية يجب أن تطرح عليهم بشكل لائق".

واعتبر كابولوف أن استيلاء "طالبان" بالقوة على أفغانستان أمر وارد في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الأفغانية.

وقالت الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن ممثلي "طالبان" في اتصالاتهم مع موسكو يؤكدون أنهم "غير مهتمين" في دول الجوار، مضيفة أن روسيا لا ترى حتى الآن سببا للتشكيك في ضمانات الحركة بأن الصراع في أفغانستان لن ينتشر إلى البلدان المجاورة في آسيا الوسطى.

المصدر: وكالات