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داخل سجنه.. وفاة كبير مستشاري زعيمة ميانمار المخلوعة بسبب كوفيد

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داخل سجنه.. وفاة كبير مستشاري زعيمة ميانمار المخلوعة بسبب كوفيد
Reuters
كبير مستشاري زعيمة ميانمار المعزولة يموت بسبب COVID-19
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توفي اليوم الثلاثاء، السياسي الميانماري نيان وين، وهو كبير مستشاري الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو كي، في المستشفى بعد إصابته بكوفيد -19 في السجن.

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نيان وين، 78 عاما، كان محتجزا في سجن إنساين في يانغون بعد اعتقاله عندما استولى الجيش على السلطة في فبراير الماضي، وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في بيان إن نيان نقل إلى المستشفى الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا من ارتفاع عدد الإصابات بالعدوى.

المصدر: رويترز 

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