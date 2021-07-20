أحمدي نجاد يوجه رسالة دعم مصورة للمحتجين في خوزستان

وجه الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، رسالة مصورة الى الإيرانيين حول احتجاجات محافظة خوزستان وأزمة المياه فيها.

إقرأ المزيد

وفي رسالته، قال أحمدي نجاد: "من حق المواطنين في خوزستان أن يرفعوا أصواتهم ويحتجوا بسبب شح المياه، والازمة الموجودة هناك"، محذرا من أن "فريقا أمنيا فاسدا يحاول أن يدفع الاحتجاجات إلى العنف من خلال دس بعض العناصر بين المتظاهرين، كما ينسب مطالبات المواطنين إلى الخارج ليحصل على ذرائع لقمع الاحتجاجات".

وأضاف أحمدي نجاد: "أنصح المسؤولين ألا ينظروا إلى مواطني خوزستان والشعب الإيراني بأنهم معارضون ومناوئون للنظام.. من تسبب بهذا الوضع من المسؤولين هو يعتبر ضد للحكومة".

وتابع: "أتمنى ان تسمع السلطات صوت الشعب وبدل ان تحاول قمعهم، تهتم بإيجاد حلول لمشاكلهم"، لافتا إلى أنه "من الممكن ألا تجد السلطات فرصة للتعويض عما فات، إذا لم تستمع اليوم لصوت الشعب".

المصدر: RT