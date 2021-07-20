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طهران: مستعدون لرفع مستوى المحادثات مع السعودية

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طهران: مستعدون لرفع مستوى المحادثات مع السعودية
Reuters Leonhard Foeger
العلم الإيراني
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أكدت طهران، اليوم الثلاثاء، أنه في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات بين إيران والسعودية، واتفق الطرفان على ذلك، فإنها مستعدة له".

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وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على العلاقات الإيرانية السعودية قائلا: "المحادثات الإقليمية ضرورة دائمة، وإيران ترحب بالمفاوضات مع السعودية للوصول إلى نتائج إيجابية".

وأضاف ربيعي: "المحادثات الثنائية بين البلدين لم تنقطع، و نحن نعبر عن التزامنا بتداوم المحادثات في سبيل حل جميع الخلافات".

وأكمل: "في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات واتفق الطرفان على ذلك، فنحن مستعدون له".

المصدر: RT

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