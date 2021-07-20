واشنطن تدرس فرض عقوبات على مبيعات النفط الإيراني للصين لدفع إيران على إبرام اتفاق نووي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات أشد على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين كوسيلة لدفع طهران على إبرام اتفاق نووي.

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وتهدف الولايات المتحدة إلى حث إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبة إيران إذا لم تفعل ذلك، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على الأمر.

وتحذر الولايات المتحدة من أنه في حين أنها ملتزمة بالمحادثات، فإن الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق بموجب اتفاق 2015 ينفد. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية "هذه العملية ليست لأجل غير مسمى." "ستأتي نقطة يتغير فيها حساب التفاضل والتكامل."

وقال مسؤولون أمريكيون إنه إذا لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدما، بالمحادثات، فهناك مخاطر من أن تأتي هذه الجهود بنتائج عكسية، مما يدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي. وقال المسؤولون إنه يجري النظر أيضا في خيارات أخرى.

وتوقفت المفاوضات بعد أن قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن طهران لن توافق على صفقة دون رفع شامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر قالت واشنطن إنها لن تفعله. وغرد نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي ، يوم السبت أن المحادثات يجب أن تنتظر حتى تنصيب رئيسي الشهر المقبل.

بدوره، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس، يجمد المفاوضات حول النووي الإيراني ويجعل المنظمة في وضع "غير مريح".

المصدر: وول ستريت جورنال