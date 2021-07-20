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مشاورات روسية – تركية بشأن فوج ثان من منظومات "إس-400"

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مشاورات روسية – تركية بشأن فوج ثان من منظومات
Reuters
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قال ألكسندر ميخيف مدير شركة "روس أوبورن اكسبورت" الحكومية لتصدير واستيراد المنتجات العسكرية، إنه تم إنجاز المشاورات مع تركيا حول توريد فوج ثان من منظومات "إس-400".

 وذكر ميخيف أنه تم خلال هذه المشاورات وضع وصياغة النموذج المالي للصفقة.

وأضاف ميخيف: "جرت المشاورات النهائية، وتم خلالها تشكيل النموذج المالي، وتم وضع برنامج للتعاون التكنولوجي في هذا المشروع، لذلك نتوقع استكمال هذا المشروع في الأشهر المقبلة".

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في أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تتفاوض مع موسكو بشأن شراء الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي إس -400.

في عام 2017، وقعت روسيا مع الجانب التركي، عقدا حول توريد فوج من منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الصاروخية، وتم تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى الجانب التركي في صيف وخريف عام 2019.

المصدر: نوفوستي

 

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