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تمرين للدبابات الروسية على حدود أفغانستان (فيديو)

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نفذت مجموعة من الدبابات التابعة للجيش الروسي مسيرة إلى ساحة التدريب "حرب ميدون" على حدود طاجيكستان مع أفغانستان.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن ذلك يأتي ضمن الاستعدادات للمناورات العسكرية المشتركة التي ستجريها روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في مقاطعة حطلون جنوبي طاجيكستان في مطلع أغسطس المقبل.

ويقوم العسكريون الروس في المنطقة بنشر مراكز القيادة وتجهيز الموقع القتالية وتمويه المعدات العسكرية.

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تدريبات عسكرية لروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية قريبا
تدريبات عسكرية لروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية قريبا

وقال السفير الروسي لدى طاجيكستان إيغور لاكين-فرولوف أمس الاثنين إن روسيا مستعدة لتقديم أي مساعدة لطاجيكستان سواء من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو على أساس ثنائي، في حالة تسلل متطرفين عبر حدودها انطلاقا من أفغانستان.

المصدر: وكالات

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