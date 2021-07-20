إسرائيل تطالب السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد "بن آند جيريس"

طالب سفير إسرائيل في واشنطن جلعاد أردان حكام 35 ولاية أمريكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "بن آند جيري"، بعد إعلان نيتها عن عدم تسويق منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال أردان في رسالة وجهها مساء أمس الاثنين لحكام الولايات التي توجد فيها قوانين ضد حركة المقاطعة (BDS) ضد مقاطعة إسرائيل: "أناشدكم بمعارضة قرار الشركة واتخاذ إجراءات ضدها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتجارية"، مشددا على ضرورة أن تكون تلك الإجراءات "سريعة وحاسمة".

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وأضاف أردان الذي يعتبر أيضا سفير بلاده لدى الأمم المتحدة: "في الوقت الذي ترفع فيه الدول العربية مقاطعة إسرائيل وتوقع اتفاقيات السلام معها، ويتزايد التعاون في منطقتنا، فمن غير المعقول أن تعمل الشركات الأمريكية ضد التطبيع والسلام".

جاء هذا بعد أن أعلنت شركة "بن آند جيري" الأمريكية لصناعة المثلجات أمس الاثنين، أنها "ستوقف تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدم توافق ذلك مع قيمها"، الأمر الذي أثار غضب القادة الإسرائيليين وردود فعل إسرائيلية شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: i24News