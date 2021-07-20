غانتس: لن نسمح للأزمة في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل

علق وزير الدفاع لإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، على حادثة "إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل".

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وحذر بيني غانتس من أن بلاده "لن تسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل"

على حسابه الشخصي في "تويتر"، قل بيني غانتس: "المسؤول عن إطلاق النار الليلي هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ الأعمال الإرهابية من أراضيها..ستتصرف إسرائيل في وجه أي تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد وفقا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين".

وأضاف: "لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل...إنني أدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إعادة الاستقرار إلى لبنان".

לא נאפשר למשבר החברתי, הכלכלי והפוליטי בלבנון להפוך לאיום ביטחוני על ישראל. אני קורא לקהילה הבינלאומית לפעול כדי להחזיר את היציבות ללבנון. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 20, 2021

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، قد أعلن صباح اليوم، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل".

المصدر: RT