الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني: طلبات أجنبية جديدة لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية

قال دميتري شوغاييف مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، إن مؤسسته تلقت طلبات أجنبية جديدة لشراء مقاتلات "سو-35" الروسية المتعددة المهام.

وأضاف شوغاييف، في حديث قبيل بدء فعاليات معرض ماكس الجوي: "نتلقى بانتظام طلبات رسمية لاقنتاء مقاتلات سو-35. على سبيل المثال اعتبارا من عام 2019، تلقت مؤسستنا عدة طلبات من شركاء أجانب لشراء هذه الطائرات الحربية. بعضهم يطلب توريد هذه الطائرات، والبعض الآخر يطلب إجراء تحليقات تجريبية أو زيارة مصنع الإنتاج".

وأشار شوغاييف إلى أن هذه الطائرات الروسية الحديثة، ومن بينها مقاتلات "سو-35"، أثبتت فعاليتها ونجاعتها خلال عمليات القوات الجوية الروسية في سوريا.

Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35https://t.co/dlgsF289Ozpic.twitter.com/uslKvr2Jxh — РИА Новости (@rianru) July 20, 2021

وذكر شوغاييف، أن روسيا سلمت 24 مقاتلة من طراز "سو-35" إلى الصين. وأوضح أنه "لا توجد طلبات جديدة من الشركاء الصينيين لشراء مقاتلات جديدة من طراز سو-35، لكن روسيا مستعدة لمزيد من التعاون مع بكين في هذا الموضوع".

مقاتلات "سو-35"، تنتمي إلى الجيل 4 ++، وهي تتمتع بقدرة فائقة على المناورة ومخصصة لتحقيق التفوق الجوي، وكذلك تقديم الدعم الجوي للقوات وتوجيه الضربات ضد الأهداف البرية والبحرية.

المصدر: نوفوستي