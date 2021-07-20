بيرو.. تأكيد فوز بيدرو كاستيليو بالانتخابات الرئاسية رسميا

أعلنت السلطات الانتخابية في بيرو أن مرشح اليسار، بيدرو كاستيليو، فاز في الانتخابات الرئاسية، في نتيجة صدرت بعد شهر من الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشحة اليمين، كيكو فوجيموري.

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وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، خورخي لويس سالاس، خلال حفل افتراضي مقتضب، أمس الاثنين: "أعلن خوسيه بيدرو كاستيليو تيرونيس رئيسا للجمهورية".

وكانت الهيئة أعلنت إثر فرز 100% من الأصوات فوز كاستيو (51 عاما) بعد حصوله على 50.12% من الأصوات، مقابل 49.87% من الأصوات لمنافسته كيكو فوجيموري (46 عاما).

ووفقا للنتائج التي صادقت عليها الهيئة فإن الفارق بين الرئيس المنتخب والمرشحة الخاسرة هو 44263 صوتا فقط.

وكانت ابنة الرئيس الأسبق، البرتو فوجيموري، أعلنت إثر الدورة الثانية عدم اعترافها بالنتائج الأولية التي أظهرت تقدم كاستيو عليها بفارق طفيف. لكنها غيرت موقفها هذا قبيل ساعات من صدور النتيجة الرسمية.

وقالت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "اليوم، أعلن أنه من خلال الوفاء بالتزاماتي، بالتزامي تجاه جميع البيروفيين (...) وتجاه المجتمع الدولي، سأعترف بالنتائج لأن هذا ما يفرضه القانون والدستور الذي أقسمت الدفاع عنه".

وسيتولى كاستيليو منصبه في 28 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس المؤقت، فرانسيسكو ساغاستي.

المصدر: أ ف ب