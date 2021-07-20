إصابات كورونا تزيد بإسبانيا والبريطانيون يواصلون التدفق على شواطئها

سجلت إسبانيا اليوم الاثنين قفزة جديدة في معدل الإصابة بكوفيد-19، حيث رصدت 61628 إصابة منذ يوم الجمعة.

وتدفق السياح البريطانيون الذين تلقوا تطعيما كاملا على شواطئ إسبانيا البلد الذي يأمل في إنعاش قطاع السياحة المتضرر بشدة.

وقال اتحاد صناعة النقل الجوي إن الحجز للسفر إلى إسبانيا زاد أربعة أمثال منذ الثامن من يوليو عندما أعلنت بريطانيا رفع حجر صحي مدته 10 أيام عن السياح العائدين الذين تلقوا التطعيم اعتبارا من 19 يوليو.



وفي موسم سياحي متقلب، نصحت ألمانيا وفرنسا مواطنيهما بعدم السفر إلى إسبانيا حيث دفعت زيادة مستمرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بعض المناطق الإسبانية إلى إعادة فرض حظر التجول.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع معدل الإصابة لـ14 يوما إلى 600 حالة لكل مئة ألف اليوم الاثنين من 537 حالة يوم الجمعة.

وسجلت إسبانيا أيضا 23 حالة وفاة منذ يوم الجمعة مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 81119 حالة.

المصدر: رويترز