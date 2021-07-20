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موسكو: سنقدم لطاجيكستان كافة أشكال الدعم إن تسلل المتطرفون إليها من أفغانستان

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موسكو: سنقدم لطاجيكستان كافة أشكال الدعم إن تسلل المتطرفون إليها من أفغانستان
Sputnik ISKANDAR AMINOV
القوات الروسية والطاجيكية في القاعدة 201 للجيش الروسي في طاجيكستان (صورة من الأرشيف)
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أكد السفير الروسي لدى دوشنبه إيغور لياكين فرولوف أن روسيا مستعدة لتقديم أي مساعدة لطاجيكستان في حال تسلل المتطرفين من أفغانستان إلى أراضيها.

وقال في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" إن "تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية في أفغانستان بسبب انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو وتقدم حركة "طالبان"، يثير قلقا معينا لدى قيادة طاجيكستان".

وتابع: "لكننا لا نرى أي حالة من الذعر، بل نرى عزم سلطات طاجيكستان على تعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية بهدف منع أي تسلل للمتطرفين من أفغانستان".

وأضاف أن روسيا تساهم في جهود تعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، مشيرا إلى أن روسيا تنفذ أيضا برنامجا لتحديث القوات المسلحة الطاجيكية، وتقدم لدوشنبه الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.

وأشار إلى أن "القيادة الروسية قد أعلنت مرارا أنه في حال أي محاولات من هذا القبيل ستقدم أي مساعدة ضرورية للشريك الاستراتيجي سواء في الإطار الثنائي أو عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف أنه في حال الضرورة ستتصدى القاعدة 201 الروسية المرابطة في طاجيكستان لأي أعمال عدوانية من الأراضي الأفغانية.

المصدر: نوفوستي

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