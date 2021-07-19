الطاقة الذرية: انتظار تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة مهامها "غير مريح"

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس، يجمد المفاوضات حول النووي الإيراني ويجعل المنظمة في وضع "غير مريح".

وقال: "هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران وسيتعين علينا انتظار استئناف المحادثات مع الإدارة الجديدة".

وأضاف، أنه "وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة لنا في الوكالة.. لا أعلم ماهية الوضع بالنسبة للآخرين، لكن أتصور أنهم يفضلون التفاوض وليس الانتظار".

واعتبر غروسي أن "الآفاق غير واضحة"، لكنه شدد على ضرورة "التحلي بالتفاؤل... يجب الانتظار، وما أن تصبح الحكومة الجديدة قادرة على العمل معنا بجدية، يجب بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن".

وقال: "على إيران واجبات تجاه الوكالة. لا يمكنهم أن يقولوا ببساطة أوقفنا أعمال التفتيش. قد يفعلونها لكن هذا الأمر سيؤدي إلى إشكالية".

من جهته، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي السبت الماضي، أن "مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 حول النووي الإيراني لن تستأنف قبل أغسطس المقبل".

وقال: "نمر الآن بمرحلة انتقالية، وعملية انتقال ديمقراطي للسلطة جارية حاليا في طهران".

وأضاف: "من الواضح أن مفاوضات فيينا ينبغي أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران. هذا الأمر ضرورة لأي ديمقراطية".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي القسم أمام مجلس الشورى في الخامس من أغسطس المقبل.

المصدر: "أ ف ب"