بريطانيا.. تعرض آلات بيع تذاكر السكك الحديدية شمالي البلاد لهجوم إلكتروني

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتعرض آلات التذاكر التابعة للسكك الحديدية الشمالية لهجوم إلكتروني سيبراني، مشيرة إلى أن النظام معطل منذ الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة أن "الخوادم التي تشغل ماكينات التذاكر فقط التي تأثرت بالهجوم".

وقالت هيئة سكك الحديد الحكومية في بيان عنها إن "التحقيقات مستمرة، لكن المؤشرات تشير إلى أن الآلات تعرضت لهجوم إلكتروني ببرامج الفدية".

المصدر: "رويترز"