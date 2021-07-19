الأمم المتحدة: تعرض قافلة مساعدات غذائية لإقليم تيغراي للهجوم

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن قافلة تحمل مساعدات غذائية إلى منطقة تيغراي الإثيوبية التي تعاني من الحرب والمجاعة، تعرضت لهجوم يوم أمس الأحد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن عشر عربات تابعة له هوجمت على بعد حوالى 115 كليومتر من بلدة سيميرا عاصمة إقليم عفر "أثناء محاولتها نقل سلع إنسانية أساسية إلى منطقة تيغراي".

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تعمل مع السلطات المحلية لتحديد منفذي الهجوم.

وعلق برنامج الأغذية العالمي حركة القوافل من سيميرا حتى يتم ضمان أمن المنطقة ويتمكن السائقون من المرور بأمان.

أصبحت الطريق التي تعبر سيميرا للدخول إلى تيغراي عبر الشرق بالغة الأهمية لإيصال المساعدات الإنسانية في الأسابيع الأخيرة، بعد تدمير جسرين مهمين على طرق أخرى في أواخر يونيو.

وأرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات فدرالية إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة.

وقال إن هذه الخطوة جاءت ردا على تعرض معسكرات للجيش الاتحادي لهجمات شنتها الجبهة التي هيمنت على الحكم في إثيوبيا لنحو ثلاتة عقود.

المصدر: "أ ف ب"