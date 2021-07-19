 
مباشر

بينيت معلقا على قرار شركة "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل: هناك الكثير من المثلجات

أخبار العالم

بينيت معلقا على قرار شركة
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv6d

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على قرار شركة المثلجات الأمريكية "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل، معتبرا أن "هذا القرار خاطئ أخلاقيا وتجاريا".

وقال بينيت في تصريح: "هناك الكثير من المثلجات، لكن لدينا دولة واحدة فقط".

إقرأ المزيد
شركة مثلجات أمريكية شهيرة تعلن مقاطعة إسرائيل.. وتل أبيب تعلّق
شركة مثلجات أمريكية شهيرة تعلن مقاطعة إسرائيل.. وتل أبيب تعلّق

وأضاف: "لقد قررت شركة "بن أند جيري" تسويق نفسها كشركة مثلجات معادية لإسرائيل".

واعتبر أن هذه الخطوة "قرار خاطئ أخلاقيا، وسيتضح لاحقا أنه خاطئ من الناحية التجارية أيضا".

وتابع: "مقاطعة إسرائيل التي هي عبارة عن دولة ديمقراطية محاطة بجزر إرهابية تشكل ًفقدانا مطلقا للطريق".

وأردف: "المقاطعة لا ولن تؤدي مفعولها، وسنحاربها بكافة السبل المتاحة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا