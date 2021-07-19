بينيت معلقا على قرار شركة "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل: هناك الكثير من المثلجات

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على قرار شركة المثلجات الأمريكية "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل، معتبرا أن "هذا القرار خاطئ أخلاقيا وتجاريا".

وقال بينيت في تصريح: "هناك الكثير من المثلجات، لكن لدينا دولة واحدة فقط".

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وأضاف: "لقد قررت شركة "بن أند جيري" تسويق نفسها كشركة مثلجات معادية لإسرائيل".

واعتبر أن هذه الخطوة "قرار خاطئ أخلاقيا، وسيتضح لاحقا أنه خاطئ من الناحية التجارية أيضا".

وتابع: "مقاطعة إسرائيل التي هي عبارة عن دولة ديمقراطية محاطة بجزر إرهابية تشكل ًفقدانا مطلقا للطريق".

وأردف: "المقاطعة لا ولن تؤدي مفعولها، وسنحاربها بكافة السبل المتاحة".

المصدر: RT