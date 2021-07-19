بينيت معلقا على قرار شركة "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل: هناك الكثير من المثلجات
Reuters
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على قرار شركة المثلجات الأمريكية "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل، معتبرا أن "هذا القرار خاطئ أخلاقيا وتجاريا".
وقال بينيت في تصريح: "هناك الكثير من المثلجات، لكن لدينا دولة واحدة فقط".
وأضاف: "لقد قررت شركة "بن أند جيري" تسويق نفسها كشركة مثلجات معادية لإسرائيل".
واعتبر أن هذه الخطوة "قرار خاطئ أخلاقيا، وسيتضح لاحقا أنه خاطئ من الناحية التجارية أيضا".
وتابع: "مقاطعة إسرائيل التي هي عبارة عن دولة ديمقراطية محاطة بجزر إرهابية تشكل ًفقدانا مطلقا للطريق".
وأردف: "المقاطعة لا ولن تؤدي مفعولها، وسنحاربها بكافة السبل المتاحة".
المصدر: RT