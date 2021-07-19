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روحاني لأمير قطر: التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنطقة هو عسكرتها

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روحاني لأمير قطر: التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنطقة هو عسكرتها
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنطقة هو عسكرتها من جانب بعض الدول وإسرائيل، داعيا إلى إخراج المنطقة من هذه الحالة.

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وقال روحاني في حوار مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه لا توجد أي موانع لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وحسب مراسلنا في طهران، فقد شدد روحاني على ضرورة أن نكثف جهودنا لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت أن أمير قطر تبادل في اتصال هاتفي التهاني مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.


المصدر: RT

أحمد حبيبي- طهران 

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