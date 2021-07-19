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الحكومة الهولندية تطالب المواطنين بالعمل من المنازل مجددا

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الحكومة الهولندية تطالب المواطنين بالعمل من المنازل مجددا
Reuters
الحكومة الهولندية تطالب المواطنين بالعمل من المنازل مجددا
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حث رئيس الوزراء الهولندي المؤقت مارك روته المواطنين على العمل من المنازل مجددا وسط الارتفاع الأخير بعدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وارتفعت معدلات الإصابة بالفيروس في هولندا بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة بتخفيف جميع إجراءات الإغلاق تقريبا الشهر الماضي، بما فيها السماح بإعادة فتح النوادي الليلية.

واعتذر روته في وقت لاحق، ووصف التخفيف بأنه "خطأ في التقدير" وأمر النوادي الليلية والمراقص بإغلاق أبوابها مرة أخرى حتى منتصف أغسطس.

وارتفع المتوسط المتداول لمدة سبعة أيام لحالات الإصابة الجديدة اليومية في هولندا خلال الأسبوعين الماضيين من أقل من 5 إلى ما يقرب من 59 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 18 يوليو الجاري.

وقال وزير الصحة هوغو دي يونغ إن العدد اليومي للإصابات الجديدة يبدو مستقرا "لكنه بالطبع مرتفع للغاية".

المصدر: أ ب

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