استهداف طائرة عسكرية بنيران المتمردين في نيجيريا وتحطمها

قالت وسائل إعلام نيجيرية، إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري، تعرضت لإطلاق نار من مسلحين محليين وسقطت، وتمكن الطيار من النجاة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الطائرة تعرضت للهجوم عند عودتها إلى القاعدة بعد طلعة جوية على حدود الولايات الشمالية في البلاد حيث تنشط جماعات مناهضة للحكومة. ووفقا لقيادة القوات الجوية النيجيرية، تمكن الطيار من القفز بالمظلة.

وبحسب التقارير الإعلامية، أمر الرئيس محمد بخاري الجيش "ببذل كل ما في وسعه" لتحييد الجماعات المسلحة غير الشرعية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تمكنت القوات الحكومية من القضاء على مئات المسلحين ودمرت العديد من مخابئهم.

المصدر: سبوتنيك