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المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن قهقته خلف ظهر الرئيس

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المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن قهقته خلف ظهر الرئيس
Reuters
أرمين لاشيت المرشح لشغل منصب مستشار ألمانيا
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قدم أرمين لاشيت المرشح لشغل منصب مستشار ألمانيا اعتذاره عن ضحكه خلال زيارته لمناطق متضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا.

وقال لاشيت في تغريدة عبر "تويتر": ".. مصير المتضررين قريب من قلوبنا وسمعنا عنه في كثير من الأحاديث. ومع ذلك، يؤسفني الانطباع الذي ظهر من خلال محادثة كنت أجريها. كان هذا غير مناسب وأنا آسف".

هذا وتعرض لاشيت لانتقاد من السياسيين الألمان ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لضحكه خلال تحدث رئيس بلاده فرانك فالتر شتاينماير عن عواقب الفيضانات.

ويشغل لاشيت منصب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو رئيس ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية التي اجتاحتها الفيضانات، والتي وصل إليها شتاينماير يوم السبت.

المصدر: AP + RT

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