المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن قهقته خلف ظهر الرئيس

قدم أرمين لاشيت المرشح لشغل منصب مستشار ألمانيا اعتذاره عن ضحكه خلال زيارته لمناطق متضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا.

وقال لاشيت في تغريدة عبر "تويتر": ".. مصير المتضررين قريب من قلوبنا وسمعنا عنه في كثير من الأحاديث. ومع ذلك، يؤسفني الانطباع الذي ظهر من خلال محادثة كنت أجريها. كان هذا غير مناسب وأنا آسف".

Ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. — Armin Laschet (@ArminLaschet) July 17, 2021

هذا وتعرض لاشيت لانتقاد من السياسيين الألمان ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لضحكه خلال تحدث رئيس بلاده فرانك فالتر شتاينماير عن عواقب الفيضانات.

ويشغل لاشيت منصب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو رئيس ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية التي اجتاحتها الفيضانات، والتي وصل إليها شتاينماير يوم السبت.

المصدر: AP + RT