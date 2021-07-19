زيلينسكي يشكك في جدوى عقد القمة المقبلة للشراكة الشرقية

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده ترغب بأن تسمع من الاتحاد الأوروبي خلال قمة الشراكة الشرقية، كلاما مفصلا حول آفاق عضويتها في هذا الاتحاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين خلال مؤتمر باتومي الدولي، أنه في حال العكس، لن تكون مجدية قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والدول الست المشاركة في الشراكة الشرقية.

وتابع زيلينسكي: "من المقرر أن تعقد قمة الشراكة الشرقية في ديسمبر المقبل. هذا مهم للغاية، لكن الافتقار إلى رؤية استراتيجية لأهداف هذه الشراكة من جانب الاتحاد الأوروبي يجعل هذه الصيغة أقل جوهرية ونصف حية. لسنا بحاجة إلى قمة من أجل القمة فقط.

وقال زيلينسكي: "لدينا أناس يموتون، لدينا حرب، نحتاج إلى زخم سياسي ورؤية جيوسياسية لمستقبل هذه المبادرة، وإلا فإن ضرورتهاغير مفهومة ". ووفقا له، فإن قمة ديسمبر يجب أن توضح مدى أهمية أوكرانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وشدد زيلينسكي على أن "القمة المقبلة يجب أن تظهر رؤية واضحة للعلاقات مع أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي. وسندعم هذه المبادرة فقط بالقدر الذي يصب في مصلحة تطلعاتنا الأوروبية".

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن تنال أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا عضوية الاتحاد الأوروبي. وانتقد زيلينسكي عدم دعوة أوكرانيا لحضور مؤتمر مستقبل أوروبا.

المصدر: تاس