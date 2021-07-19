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البابا فرنسيس يدعو إلى أخذ استراحة من "ضغوط الحياة الحديثة"

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البابا فرنسيس يدعو إلى أخذ استراحة من
Reuters
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دعا البابا فرنسيس الأفراد إلى أخذ استراحة من "ضغوط الحياة الحديثة"، وقال للمشاركين في قداس يوم الأحد إنهم يجب يتوقفوا عن التركيز على "أجنداتهم الخاصة".

ونصح البابا الجمهور بـ"أخذ فترات راحة هم في أمس الحاجة إليها من هواتفهم المحمول"، وقال: "دعونا نتعلم كيفية أخذ استراحة واغلاق الهواتف المحمولة".

كما دعا البابا إلى إنهاء الاضطرابات المدنية والاحتجاجات في جنوب إفريقيا وكوبا، وحث على السلام بدلا من ذلك.

يذكر أن هذا أول ظهور علني للبابا منذ عودته إلى الفاتيكان بعد 11 يوما من الإقامة في المستشفى بعد استئصال جزء من القولون.

المصدر: The Hill

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