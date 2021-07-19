بوريل يدين الأنشطة السيبرانية "الخبيثة" المنطلقة من الصين

وصف الممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنشطة سيبرانية انطلقت من الصين، وطالت أطرافا دولية بما في ذلك مؤسسات وشركات ودول الاتحاد الأوروبي، بـ"الخبيثة والضارة".

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ولفت بوريل إلى أن هذه الأنشطة التي تم الكشف عنها بالتعاون بين مؤسسات ودول الاتحاد أثرت سلبا على الأمن والسلامة في العالم، حيث "يتعين على الصين عدم السماح بأن تستخدم أراضيها كمنطلق لمثل هذه الهجمات.

وناشد بوريل السلطات الصينية على العمل لعدم السماح بأن تستخدم أراضيها كمنطلق لهجمات سيبرانية تهدف إلى الاستيلاء على المعطيات والملكية الفكرية والتجسس.

ووفق وكالة "آكي" الإيطالية، فقد دأب الأوروبيون على التأكيد على رغبتهم بالاستمرار في التعاون مع كافة الأطراف الدولية والعمل لتأمين فضاء سيبراني عالمي آمن.

ويبدو الاتحاد الأوروبي مترددا في تحميل الصين مباشرة مسؤولية الهجمات السيبرانية الواسعة النطاق والتي تمت مؤخرا، بينما اعتبرت الحكومة البريطانية بكين مسؤولة مباشرة عما حدث.

وفي سياق، متصل تحفظت المتحدثة باسم بوريل، نبيلة مصرالي في تصريحات لها اليوم الأحد، على التأكيد فيما إذا كان الاتحاد ينوي فرض مزيد من العقوبات على بكين، مشيرة إلى أن "الأمر يتعلق بالمجلس الوزاري الأوروبي ويحتاج لإجماع".

المصدر: آكي