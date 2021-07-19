بريطانيا: لا أدلة على وجود تجسس بقضية العثور على وثائق سرية بمحطة للحافلات

أكدت بريطانيا أنها توصلت إلى "عدم وجود أدلة" على أن عملية تجسس كانت وراء اكتشاف مجموعة من الأوراق السرية الشهر الماضي في محطة للحافلات، اكتشفها أحد المارة.

إقرأ المزيد

وفي بيان له، أشار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن "المحققين في فقدان الوثائق، تأكدوا من كيفية فقدانها".

ولفت والاس إلى أنه "تم وقف العمل بالتصريح الأمني للموظف المسؤول".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني قائلا: "لم يتوصل التحقيق إلى أدلة على وجود تجسس، وخلص إلى أن الأوراق لم تتعرض لأي خطر من جانب أعدائنا".

وفي 27 يونيو أفادت "BBC" بأن وثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية ومتعلقة بخرق المدمرة البريطانية "Defender" لحدود روسيا في البحر الأسود مؤخرا، عثر عليها في محطة حافلات في إنجلترا.

المصدر: "رويترز"