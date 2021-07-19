لافروف: نيكاراغوا تهتم بإنتاج لقاح "كوفيفاك" ضد كورونا في أراضيها

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بأن روسيا تدرس طلب نيكاراغوا لإنتاج واحد من لقاحات كورونا الروسية في أراضيها.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيكاراغوي، مونكادا كوليندرس، اليوم الاثنين، في موسكو: "توجهت قيادة نيكاراغوا قبل شهرين تقريبا بنداء إلى تنظيم إنتاج لقاح "كوفيفاك" الذي اخترعه مركز تشوماكوف على أساس مصنعنا المشترك "Mechnikov".

وأوضح الوزير أنه سؤال صعب إذ أن المصنع مخصص لإنتاج لقاحات الإنفلونزا، مضيفا أن قدراتها كلها تستخدم لإنتاج هذه الأدوية التي توزع فيما بعد ليس في نيكاراغوا فحسب بل وفي فنزويلا وكوبا والإكوادور. ودقق أن هذا المصنع ينتج نحو 30 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا خلال موسم الانفلونزا.

وأضاف أن الناحية الثانية للمشكلة تكمن في أن القدرات الإنتاجية لمركز تشوماكوف ليست كبيرة ولم يتم حتى الآن توفير كل الاحتياجات الروسية إلى هذا اللقاح. وتابع: "مع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الظروف ندرس الطلب حول احتمال تنظيم إنتاج أي لقاح روسي في نيكاراغوا. وأعتقد أن هذه المسألة ستتضح في المستقبل القريب. وسياسيا بالطبع نؤيد ذلك بالكامل".

المصدر: نوفوستي