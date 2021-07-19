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المفوضية الأوروبية: نرفض استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين

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المفوضية الأوروبية: نرفض استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين
Reuters POOL
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
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شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول على الإطلاق".

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وخلال زيارتها إلى براغ، قالت أورسولا فون دير لاين: "إذا كان هذا قد حدث فإنه غير مقبول على الاطلاق... إنه يخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبي".

وجاء ذلك بعد تقارير تفيد باستخدام برنامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة لمجموعة من الصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم.

المصدر: "رويترز"

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