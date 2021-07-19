بريطانيا.. متظاهرون مناهضون للحكومة يعتدون لفظيا على فريق RT

اعتدى متظاهرون مناهضون للحكومة البريطانية، ومؤمنون بنظرية "المؤامرة" بشأن فيروس كورونا، اعتدوا لفظيا على فريق RT، الذي كان يغطي احتجاجهم أمام مجلس العموم.

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وبحسب مراسلنا في لندن، حسن زيتوني، فإن المتظاهرين اعتبروا أن جائحة كورونا "مفتعلة"، وأدت إجراءاتها إلى قتل الناس، مشددين على أن حملات التطعيم هي تجربة لا علاقة لها بالوباء، وفق تعبيرهم.

وتعرض فريق RT الذي يغطي الحدث، المكون من المراسل حسن زيتوني والمصور أوليفر بشيرا، لاعتداء لفظي من قبل بعض المتظاهرين الذين اتهموا وسائل الإعلام بالتواطؤ وعدم نقل الحقيقة.

ورفعت بريطانيا اليوم الاثنين، بعض قيود كورونا في البلاد، في وقت أعلن أمس عن عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته لمخالطتهما مصابا بكورونا.

المصدر: RT

حسن زيتوني- لندن