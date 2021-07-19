الكرملين: يجري التحضير لزيارة عمل علييف إلى موسكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يجري الإعداد لزيارة العمل التي سيقوم بها رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى موسكو.

وذكر بيسكوف، أنه سيتم خلال الزيارة مقارنة مواقف الجانبين من العديد من القضايا.

وأضاف ممثل الكرملين: "يتم الإعداد لزيارة العمل هذه".

وتابع بيسكوف، خلال رده على سؤال عما إذا كان من المقرر التوقيع على أي وثائق في ختام زيارة الرئيس الأذربيجاني: "هذه زيارة عمل. من المفترض أن يتم فيها مقارنة المواقف".

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن علييف يعتزم زيارة العاصمة الروسية في 20 يوليو.

المصدر: تاس