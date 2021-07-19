وزارة العدل الكورية الجنوبية تسعى لمنح وضع قانوني للحيوانات الأليفة

أعطت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إشعارا مسبقا بمراجعة القانون المدني الذي سيمنح الحيوانات وضعا قانونيا كأفراد لديهم حياة تستحق الحماية.

وقالت الوزارة إنها أضافت البند الجديد "الحيوانات ليست أشياء" إلى المادة 82 من القانون المدني. ويتم تحديد الحيوانات حاليا على أنها "كائن يشغل مساحة" ولا يتم فصلها عن الأشياء غير الحية. لذلك يتعاقب فقط من يسيئون إلى الحيوانات المملوكة إذا واجهوا عقوبة .

وأوضحت أن المراجعة جاءت بعد التوصل إلى توافق اجتماعي بشأن الحاجة إلى تحسين حماية الحيوانات وسط زيادة مطردة في عدد الحيوانات الأليفة وزيادة الوعي برفاهية الحيوان.

ووفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية لكوريا الجنوبية، قدر عدد الأسر التي تربي حيوانات أليفة بحوالي 6.38 مليون في عام 2020 بزيادة 8% عن العام السابق. يترجم الرقم تقريبا إلى 28% من 23 مليون أسرة في البلاد.

ودققت الوزارة أنه بمجرد الموافقة على التعديل من قبل الجمعية الوطنية ودخوله في حيز التنفيذ من المتوقع أن تصبح القوانين ذات الصلة صارمة فيما يتعلق بإساءة معاملة الحيوانات وإساءة التعامل معها.

المصدر: يونهاب