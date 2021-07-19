وزير خارجية بيلاروس: مينسك قد تعتمد على روسيا والصين على خلفية التحديات الجديدة

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن بلاده في ضوء التحديات التي تواججها والمتعلقة بالدرجة الأولى بالحرب الهجينة قد تعتمد على شريكيها الاستراتيجيين روسيا والصين.

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وأشار ماكي في كلمة ألقاها في ندوة لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية، اليوم الاثنين، إلى أن أي تحديات تأتي بقدرات جديدة دائما يجب تحديدها واستخدامها بشكل فعال وفي هذا العمل يوجد لبيلاروس من يمكن الاعتماد عليه". وأضاف: "أقصد قبل كل شيء شريكينا الاستراتيجيين هما روسيا والصين وكذلك الدول الأخرى وانجازاتنا الموجودة في الأسواق التقليدية والاستراتيجيات الجاهزة والتي يتم تحضيرها لزيادة تواجدنا وغزو الأسواق والمجالات الجديدة".

وتابع: "خلف الوضع الخارجي والاقتصادي المتغير بشكل كبير خلال السنة الماضية تحديات جديدة لبلدنا تتعلق بالدجة الأولى بالحرب الهجينة. تجري الحرب المالية الاقتصادية التي شنها الغرب ضد بيلاروس وتتطلب ليس استجابة سريعة فحسب بل واستجابة مدروسة ومتعددة الأوجه للمستقبل".

المصدر: تاس