صحيفة كورية شمالية تدعو لاستمرار جهود الاعتماد على الذات حتى في حالة تحسن الأوضاع الاقتصادية

دعت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، إلى مواصلة الجهود لتحقيق اقتصاد يعتمد على الذات، حتى لو تحسن الوضع الاقتصادي.

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وكتبت أن البلاد ستنتهي في نهاية المطاف بالخضوع للآخرين ما لم تكن قادرة على الوقوف بمفردها.

وقالت الصحيفة في صفحتها الأولى: "حتى ولو أصبحت هناك مساحة أكبر للتبادل والتعاون وتم خلق ظروف وبيئة مواتية للمضي قدما، فإن غياب الإيمان بسلطتنا الخاصة سيؤدي حتما إلى تعرضنا للقهر".

وأضافت أنه "أن تعمينا الأشياء الأنيقة التي يمتلكها الآخرون والرضا بإنجاز واحد أمام أعيننا دون تقوية قدراتنا عمل غبي من شأنه أن يتسبب في تدمير الذات".

وحثت الصحيفة قادة الحزب على الالتزام بالخدمة العامة والعمل الجاد للقضاء على البيروقراطية والفساد وغيرها من العوامل التي تقوض الإبداع.

كما شددت على أهمية "نقاء" الأيديولوجيا، بما يتماشى على ما يبدو مع تركيز الشمال المكثف مؤخرا على حماية الاشتراكية ضد تدفق الثقافة الرأسمالية إلى البلاد.

المصدر: يونهاب