"واللاه": أكبر مستشفيات إسرائيل تتعرض لهجوم إلكتروني

أفاد موقع "واللاه" الإسرائيلي، بأن هجوما سيبرانيا استهدف خوادم شركة "Piont" مطورة أنظمة المعلومات، ومن بين المواقع التي تم اختراقها مواقع تابعة لأكبر مستشفيات في إسرائيل.

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وقال الموقع إن الهجوم الإلكتروني، استهدف مواقع مستشفيات "رامبام" في حيفا، و"هداسا- عين كارم، و"هداسا- جبل المشارف" في القدس المحتلة، وموقعي "سونول (شبكة محطات وقود)" و"آي ديجيتال".

وذكر موقع "واللاه" أن "أصل الهجوم غير واضح على وجه اليقين"، مشيرا إلى أنه "شركة Piont تعمل مع خبراء الإنترنت على استعادة البيانات من أجل إعادة الخوادم إلى العمل، وتقدير مدى الضرر"، كما أنها تعمل بتعاون كامل مع منظومة السايبر الإسرائيلية، لاحتواء الاختراق".

وقال توم كوين وهو محلل في شركة "Security Joes" لأمان الكمبيوتر، إنه "من تحقيق أجريناه، يبدو أن موقع مجموعة "بايونت" قد انهار، وكشف خطأ في الخادم عن معلومات حساسة، الأمر الذي يثير الشكوك حول وقوع هجوم إلكتروني".

وأضاف كوين أنه "إذا تعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية، فهناك قلق كبير على معلومات المرضى في تلك المستشفيات".

بدوره رد مستشفى رامبام بأنه "لم يلحق بالمستشفى أي ضرر". كما أوضح مستشفى أسوتا أن الموقع المتضرر هو موقع تسويقي وأنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات الطبية.

المصدر: واللاه