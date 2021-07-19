كوستاريكا تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات بتاريخها

ذكرت السلطات في كوستاريكا أن الشرطة ضبطت 4.3 طن كوكايين كولومبي المنشأ في ثاني أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلد الواقع بأمريكا الوسطى والأكبر على الإطلاق هذا العام.

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وقالت وزارة الأمن في كوستاريكا إن شحنة الكوكايين نقلت في حاوية كانت معبأة بقرميد أرضيات على متن سفينة تجارية وصلت إلى ميناء موين قادمة من ميناء توربو الكولومبي.

ولفت مايكل سوتو وزير الأمن في بيان إلى أن البلاد "تقترب كثيرا من تسجيل مصادرة 40 طن ماريجوانا وكوكايين حتى الآن خلال 2021"، وأضاف: "نتمنى أن نجتاز أرقام العام الماضي".

وأثارت العمليات الكبيرة لضبط المخدرات في السنوات الأخيرة مخاوف من احتمال أن تكون كورستاريكا قد أصبحت نقطة عبور مهمة للمخدرات الكولومبية المتجهة إلى أوروبا وهو ما أثار قلق المسؤولين في واحدة من أهدأ البلدان بأمريكا الوسطى.

وضبطت السلطات في كوستاريكا زهاء 57 طن كوكايين عام 2020 بزيادة 56% عن 2019 وفقا لبيانات وزارة الأمن، فيما ضبطت 14.5 طن ماريجوانا.

المصدر: رويترز