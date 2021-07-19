تيخانوفسكايا: لا أنوي خوض الانتخابات الرئاسية ثانية في بيلاروس

أعلنت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها لا تخطط لخوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في بلادها.

وقالت في كلمة أمام حشد من مواطنيها وسط واشنطن: "ليس لدي أي خطط للترشح.. لأنني وعدت البيلاروسيين بهذا في حملتي الانتخابية".

وأضافت: "قد أكون في مكان ما بالقرب من الرئيس المنتخب".

وتابعت: "هناك عدد غير قليل من القياديين المحترفين في بيلاروس من الذين يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع دور الرئيس".

وأكد المدعي العام البيلاروسي أندريه شفيد لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية، أن "ليتوانيا رفضت تسليم تيخانوفسكايا لمينسك".

المصدر: RT