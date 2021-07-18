إقليم كتالونيا الإسباني قد يشهد ذروة جديدة في إصابات كورونا

حذرت مديرة الخدمات الصحية في إقليم كتالونيا من تعرض مستشفيات الإقليم لضغط شديد نهاية هذا الشهر جراء طفرة جديدة في الإصابات بكوفيد -19، مع توجه بعض الموظفين لقضاء إجازتهم الصيفية.

وقالت جيما كراوينكل في مقابلة مع إذاعة "إيه سي 1" الأحد، إن الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا قد يشهد ارتفاع أعداد مرضى العناية المركزة من 300 في الوقت الراهن إلى نحو 500 مريض.

وأشارت إلى أن نظام الصحة العامة في كتالونيا "يتعرض لضغط كبير" بسبب زيادة عدد الإصابات التي يلقى باللوم فيها على متحور دلتا الأكثر عدوى.

ولفتت كراوينكل إلى أن السلطات فشلت في نقل مدى الخطر الذي يمثله متغير دلتا إلى السكان المحليين.

كما انتقدت الأشخاص الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة الساهرين على تطبيق حظر التجول الليلي.

المصدر: أ ب