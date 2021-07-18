العشرات يتلقون العلاج إثر تسرب مواد كيميائية في حديقة مائية بتكساس

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية أن تسربا كيماويا في حديقة مائية بمنطقة هيوستن تسبب في إصابة العشرات بتهيجات جلدية ومشاكل في الجهاز التنفسي.

وأفاد مكتب مقاطعة هاريس فاير مارشال بأنه "تم نقل 29 شخصا إلى المستشفيات المحلية في أعقاب الحادث الذي وقع في (هاربور سبلاشتاون) في سبرينغ، فيما رفض 39 آخرون نقلهم إلى المستشفى بعد خضوعهم لإجراءات التطهير".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "بعض الذين أصيبوا بالمرض كانوا من الأطفال، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تم نقله إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة".

وقال مسؤولون إن "المواد الكيماوية المستخدمة تشمل محلول هيبوكلوريت و35% من حامض الكبريتيك".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم حديقة "هاربور سبلاشتاون"، روزي شيبرد، إن "سلامة ضيوفنا وأعضاء فريقنا هي دائما أولويتنا القصوى، وتم تطهير الحديقة على الفور بينما نحاول تحديد السبب".

وأضافت: "بدافع الحذر الشديد، تم إغلاق الحديقة لهذا اليوم".

وتحقق السلطات في سبب الحادث، الذي قالوا إنه "وقع في أحد المعالم السياحية في الحديقة".

المصدر: وكالات