زاخاروفا: واشنطن لم تقدم تقريرا واحدا لمجلس الأمن عن حملتها في أفغانستان

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم تقريرا واحدا عن عملياتها العسكرية في أفغانستان منذ بدايتها عام 2001.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الأحد، قالت ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة "ذهبت مطلع السنوات 2000 إلى مجلس الأمن الدولي وحصلت على تفويض المجلس، أي على ثقة المجتمع الدولي.. الذي يكلف مجلس الأمن بإجراء مثل هذه العمليات، على أن يعطي مجلس الأمن تفويضا لدولة أو لمجموعة من الدول لخوض هذه العملية على أرض الواقع".

وتابعت زاخاروفا: "عشرون عاما فترة طويلة.. لكن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من التنبيهات والدعوات والتعهدات كافة، لم تأت مرة واحدة خلال الفترة المذكورة إلى مجلس الأمن كي تقدم تقريرا له عن الحدود الزمنية لحملتها (في أفغانستان) وعن نتائجها".

وفي وقت سابق أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الوضع في أفغانستان يتدهور بوتيرة سريعة مع ازدياد الضبابية حول آفاق الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد على خلفية انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من الأراضي الأفغانية. واعتبر لافروف أن مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان فشلت.

وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة هجوما واسع النطاق شنته حركة "طالبان" على مواقع القوات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية والتابعة لحلف الناتو من أفغانستان، المزمع إتمامه بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: "نوفوستي"