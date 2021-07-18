 
مباشر

زاخاروفا: واشنطن لم تقدم تقريرا واحدا لمجلس الأمن عن حملتها في أفغانستان

أخبار العالم

زاخاروفا: واشنطن لم تقدم تقريرا واحدا لمجلس الأمن عن حملتها في أفغانستان
Reuters Asmaa Waguih
جنود أمريكيون خلال معركة في أفغانستان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quu1

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم تقريرا واحدا عن عملياتها العسكرية في أفغانستان منذ بدايتها عام 2001.

إقرأ المزيد
لافروف: مهمة الناتو في أفغانستان فشلت والتسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة
لافروف: مهمة الناتو في أفغانستان فشلت والتسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة

وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الأحد، قالت ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة "ذهبت مطلع السنوات 2000 إلى مجلس الأمن الدولي وحصلت على تفويض المجلس، أي على ثقة المجتمع الدولي.. الذي يكلف مجلس الأمن بإجراء مثل هذه العمليات، على أن يعطي مجلس الأمن تفويضا لدولة أو لمجموعة من الدول لخوض هذه العملية على أرض الواقع".

وتابعت زاخاروفا: "عشرون عاما فترة طويلة.. لكن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من التنبيهات والدعوات والتعهدات كافة، لم تأت مرة واحدة خلال الفترة المذكورة إلى مجلس الأمن كي تقدم تقريرا له عن الحدود الزمنية لحملتها (في أفغانستان) وعن نتائجها".

وفي وقت سابق أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الوضع في أفغانستان يتدهور بوتيرة سريعة مع ازدياد الضبابية حول آفاق الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد على خلفية انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من الأراضي الأفغانية. واعتبر لافروف أن مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان فشلت.

 وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة هجوما واسع النطاق شنته حركة "طالبان" على مواقع القوات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية والتابعة لحلف الناتو من أفغانستان، المزمع إتمامه بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة