تل أبيب.. طريقة مبتكرة لإجبار السكان على تنظيف الشوارع من براز كلبهم

قال المكتب الصحفي في بلدية تل أبيب، إن سلطات هذه المدينة، ستلزم سكان المدينة بتقديم عينات الحمض النووي لكلابهم، من أجل كشف من لا يقوم بالتنظيف بعد تبرز الكلاب في الشارع.

وسيتم إجبار هؤلاء على تسديد غرامة مالية عبر البريد، وكذلك دفع تكاليف اختبار الحمض النووي.

وتعتبر تل أبيب واحدة من أكثر المدن "محبة للكلاب" في العالم، وفقا للبلدية.

В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками. Для этого власти обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих питомцев. Нарушители получат штраф по почте https://t.co/6o08247R0jpic.twitter.com/KYgIZ0Zh1G — РИА Новости (@rianru) July 18, 2021

ويوجد في هذه المدينة العشرات من حدائق الكلاب التي تقدم أكياسا مجانية لجمع براز الكلاب. ومع ذلك، لا يقوم أصحاب هذه الحيوانات الأليفة بتنظيف البقايا التي تتركها الكلاب والتي يبلغ وزنها حوالي 500 كيلوغرام كل شهر.

المصدر: نوفوستي