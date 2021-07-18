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الاشتباه باغتصاب امرأة في الاستاد الأولمبي بطوكيو

الرياضة

الاشتباه باغتصاب امرأة في الاستاد الأولمبي بطوكيو
Reuters
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قالت وكالة "كيودو" اليوم، إن الشرطة اليابانية قبضت على مواطن أوزبكي عمره 30 عاما يشتبه في أنه اغتصب امرأة في استاد طوكيو الوطني الذي يستضيف حفلي افتتاح وختام الألعاب الأولمبية.

ووفقا للوكالة، تعمل المرأة في مجال تنظيم الألعاب الأولمبية، وأما المعتقل فهو طالب جامعي استأجرته شركة خارجية تعمل في مجال تقديم الطعام لممثلي وسائل الإعلام في الملعب.

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كان من المفترض أن تقام فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020. ولكن بسبب الوباء، تم تأجيل المسابقات لمدة عام، وستقام الآن من 23 يوليو إلى 8 أغسطس. وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في ست محافظات يابانية، بما في ذلك طوكيو.

المصدر: تاس

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