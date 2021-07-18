بينيت يقرأ مراثي إرميا في "ذكرى خراب الهيكل"

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء السبت، منهمكا في قراءة "مراثي إرميا"، أحد أسفار التاناخ والعهد القديم، وذلك في أكثر الليالي حزنا بالنسبة لليهود.

ومن داخل أحد المعابد بمدينة رعنانا، حيث يقيم، ظهر بينيت جالسا يقرأ المراثي وبجانبه ابنه الصغير الذي اعتمر "الكيبا" (طاقية يرتديها اليهود المتدينون)، وفق ما تظهره صور نشرها الحساب الرسمي لبينيت.

ראש הממשלה נפתלי בנט, השתתף היום, ערב תשעה באב, בקריאת מגילת איכה ברעננה, מלווה בבנו דוד. pic.twitter.com/9RHsM3Jurl — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) July 17, 2021

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ويحيي اليهود ليلة السبت واليوم الأحد "ذكرى خراب الهيكلين"، من خلال قراءة المراثي والصوم وشعائر الحداد القومي.

وحسب العقيدة اليهودية، خرب الهيكل الأول على يد البابليين في عام 586 قبل الميلاد، والثاني في عام 70 ميلاديا على يد الرومان.

وأثناء أداء مراسم "ذكرى خراب الهيكلين"، وقعت الليبة الماضية في باحة حائط البراق "المبكى" مناوشات بين يهود من التيار الصهيوني المتدين وآخرين من التيار الإصلاحي.

المصدر: وكالات + RT