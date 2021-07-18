ألمانيا.. المرشح لخللافة ميركل يتعرض لسيل من الانتقاد لضحكه "غير اللائق" خلف ظهر الرئيس

تعرض أرمين لاشيت المرشح لشغل منصب مستشار ألمانيا لانتقاد من السياسيين الألمان ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لضحكه خلال تحدث رئيس بلاده فرانك فالتر شتاينماير عن عواقب الفيضانات.

ويشغل لاشيت منصب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو رئيس ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية التي اجتاحتها الفيضانات، والتي وصل إليها شتاينماير يوم السبت.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، ظهر لاشيت وهو يضحك أثناء مناقشة شيء ما مع زملائه، وذلك في اللحظة التي كان شتاينماير يتحدث فيها عن العواقب المدمرة للفيضانات.

من جانبه قال لارس كلينجبيل أمين عام الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني (SPD)، أثناء تعليقه على مقطع الفيديو: "لقد فقدت فعلا القدرة على الكلام". ووصف كلينجبيل سلوك لاشيت بأنه "مشين ومثير للامتعاض"، مشددا على أن قوة الشخصية تظهر في أوقات الأزمات.

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ووفقا له، من "يبتسم" في مثل هذه المواقف الصعبة "يعري نفسه".

وقال كارل لوترباخ عضو الحزب الاجتماعي الديمقراطي، في مقابلة مع Bild، إن هذا التصرف يثير الازعاج.

بدوره اعتبر مايكل ثورير نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر لألمانيا في البوندستاغ، أن "التهريج بدون قناع" خلال تحدث الرئيس الفيدرالي عن الضحايا يتعارض مع جدية الوضع. وقال: "يجب على أرمين لاشيت أن يعترف بالخطأ فورا وأن يعتذر".

المصدر: نوفوستي