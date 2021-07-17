الإيرانيون يقصدون أرمينيا طلبا للقاح كورونا

تهدد موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران تسبب فيها متحور "دلتا" سريع الانتشار بامتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد- 19، مما يضطر الإيرانيين لزيارة أرمينيا المجاورة طلبا للقاح.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الإقبال على التطعيم بطيء في إيران وسط تشكيك واسع في جدوى اللقاحات المحلية.

وفي أرمينيا تتيح السلطات اللقاح بالمجان للأجانب فكانت تلك فرصة اغتنمها الإيرانيون الذين باتوا يخشون على صحتهم وقد سئموا الانتظار الطويل للحصول على اللقاح.

وأفادت وكالة "أ ب" بأن سعر الرحلات إلى أرمينيا لتلقي اللقاح ارتفع بعد زيادة الإقبال عليها.

وتكبدت إيران أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في الشرق الأوسط، فيما تلقى أقل من 2 بالمائة من مواطنيها البالغ عددهم 84 مليونا جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

المصدر: "أسوشيتد برس"